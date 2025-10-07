Mersin'de yıllar önce karaya vurmuştu! 14 metrelik Fin balinasının iskeleti çıkarılıyor

Mersin'de 2021'de sahile vuran 14 metrelik Fin balinası, ekiplerce taşınmış ve toprağa gömülmüştü. Aradan geçen yılın ardından Fin balinasının iskeletinin bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere topraktan çıkarılmasına karar verildi.

Kararın ardından çalışmalara başlayan ekipler, Fin balinasının gömülü olduğu bölgede kazı yapmaya başladı.

"Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor" projesi kapsamında çıkarılacak balinanın iskeletinin büyük bir bölümü ortaya çıktı.

İSKELETİ BİRLEŞTİRİLECEK

Topraktaki kazı çalışmalarıyla büyük bölümü görünür hale gelen balina iskeletinin daha sonra çalışmaların yapılacağını alana götürülüp birleştirilmesi amaçlanıyor.