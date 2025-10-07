Menü Kapat
14°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Mersin'de yıllar önce karaya vurmuştu! 14 metrelik Fin balinasının iskeleti çıkarılıyor

Mersin'de karaya vurduktan sonra toğrağa gömülen 14 metrelik Fin balinasının iskeleti, bilimsel çalışmalar için çıkarılıyor.

Mersin'de yıllar önce karaya vurmuştu! 14 metrelik Fin balinasının iskeleti çıkarılıyor
'de 2021'de sahile vuran 14 metrelik Fin balinası, ekiplerce taşınmış ve toprağa gömülmüştü. Aradan geçen yılın ardından Fin balinasının iskeletinin bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere topraktan çıkarılmasına karar verildi.

Mersin'de yıllar önce karaya vurmuştu! 14 metrelik Fin balinasının iskeleti çıkarılıyor

Kararın ardından çalışmalara başlayan ekipler, Fin balinasının gömülü olduğu bölgede yapmaya başladı.

Mersin'de yıllar önce karaya vurmuştu! 14 metrelik Fin balinasının iskeleti çıkarılıyor

"Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor" projesi kapsamında çıkarılacak balinanın iskeletinin büyük bir bölümü ortaya çıktı.

Mersin'de yıllar önce karaya vurmuştu! 14 metrelik Fin balinasının iskeleti çıkarılıyor

İSKELETİ BİRLEŞTİRİLECEK

Topraktaki kazı çalışmalarıyla büyük bölümü görünür hale gelen iskeletinin daha sonra çalışmaların yapılacağını alana götürülüp birleştirilmesi amaçlanıyor.

