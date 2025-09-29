Felaket anları kameralara yansıdı! Ölümden kıl payı kurtuldular

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü servise çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis, kaldırımda bulunan yayalara çarpmadan durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan yayaların görüntüleri saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖNCE BARİYERE SONRA SERVİSE ÇARPTI

Nilüfer ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere ardından aynı istikamette ilerleyen servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis aracı kaldırıma yöneldi. Kaldırımda yürüyen yayalara çarpmak üzere olan sürücü, son anda yaptığı manevrayla aracı durdurmayı başardı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.