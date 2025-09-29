Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Felaket anları kameralara yansıdı! Ölümden kıl payı kurtuldular

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet, servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı kaldırımda bekleyen yayalara çarpmadan kontrolünü sağlayabildi. Kıl payı kazadan kurtulan yayaların görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 12:36

'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü servise çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis, kaldırımda bulunan yayalara çarpmadan durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan yayaların görüntüleri saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Felaket anları kameralara yansıdı! Ölümden kıl payı kurtuldular

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖNCE BARİYERE SONRA SERVİSE ÇARPTI

Nilüfer ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere ardından aynı istikamette ilerleyen servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis aracı kaldırıma yöneldi. Kaldırımda yürüyen yayalara çarpmak üzere olan sürücü, son anda yaptığı manevrayla aracı durdurmayı başardı.

Felaket anları kameralara yansıdı! Ölümden kıl payı kurtuldular

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Kazayı gören vatandaşlar büyük yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'da inanılmaz olay! Kıskançlıktan gözü döndü, tetikçi tutup dehşet saçtı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pompalı tüfekle dehşet! Husumetlisini böyle vurdu
ETİKETLER
#bursa
#trafik kazası
#güvenlik kamerası
#panik
#Kamyonet Kazası
#Servis Kazası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.