Adana'da inanılmaz olay! Kıskançlıktan gözü döndü, tetikçi tutup dehşet saçtı

Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'na meydana gelen olayda, iş yeri sahibi R.G. ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu galeri uzun namlulu silahlarla tarandı. Hedef alınan oto galeride korku dolu anlar yaşanırken, şans ederi ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde 2 kişinin motosikletle Horzum yaylasına kaçtığını belirledi.

UZUN NAMLULU SİLAH, PARA, MERMİ

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Gece yarısı yoğun bir çalışma yapan polis, şüphelilerin geldikleri motosikletle Horzum yaylasına kaçtığını belirledi. Sabaha karşı operasyon düzenleyen polis olaydan 4 saat sonra şüpheliler M.A.K. ve C.C.'yi yakaladı. Şüphelilerden uzun namlulu otomatik silah, bir adet tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 20 bin TL ve yedek 3 adet şarjör ele geçirildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle gelerek iş yerine ateş açmaları yer aldı. Ateş açılmasıyla birlikte bir aracın freni boşalıp hareket ederken, içerde bulunan 4 kişinin panik anları da görüntülere yansıdı.

SEBEBİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden C.C. ile mağdur R.G. arasında bir kadın nedeniyle kıskançlık durumunun yaşandığı öğrenildi. Olaydan 2 gün önce C.C.'nin R.G.'yi arayıp kadın nedeniyle kıskançlık tartışmasında küfürleştikleri ileri sürüldü. Bir gün önce de tekrar arayan C.C.'nin R.G.'ye 'bu küfürlerin karşılığı ya bana 5 milyon TL verirsin yada seni öldürürüm' diye tehdit ettiği iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.