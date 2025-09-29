Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Adana'da inanılmaz olay! Kıskançlıktan gözü döndü, tetikçi tutup dehşet saçtı

Adana'da 4 kişinin bulunduğu galeri uzun namlulu silahlarla tarandı. Yaşanan korku dolu anların altından kıskançlık çıktı. Yakalanan şüphelilerden birinin kıskançlık nedeniyle tetikçi tutup, ateş ettirdiği öğrenildi. Olayın detayları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adana'da inanılmaz olay! Kıskançlıktan gözü döndü, tetikçi tutup dehşet saçtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 12:10

Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'na meydana gelen olayda, iş yeri sahibi R.G. ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu galeri uzun namlulu silahlarla tarandı. Hedef alınan oto galeride korku dolu anlar yaşanırken, şans ederi ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde 2 kişinin motosikletle Horzum yaylasına kaçtığını belirledi.

Adana'da inanılmaz olay! Kıskançlıktan gözü döndü, tetikçi tutup dehşet saçtı

UZUN NAMLULU SİLAH, PARA, MERMİ

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Gece yarısı yoğun bir çalışma yapan polis, şüphelilerin geldikleri motosikletle Horzum yaylasına kaçtığını belirledi. Sabaha karşı operasyon düzenleyen polis olaydan 4 saat sonra şüpheliler M.A.K. ve C.C.'yi yakaladı. Şüphelilerden uzun namlulu otomatik silah, bir adet tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 20 bin TL ve yedek 3 adet şarjör ele geçirildi.

Adana'da inanılmaz olay! Kıskançlıktan gözü döndü, tetikçi tutup dehşet saçtı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle gelerek iş yerine ateş açmaları yer aldı. Ateş açılmasıyla birlikte bir aracın freni boşalıp hareket ederken, içerde bulunan 4 kişinin panik anları da görüntülere yansıdı.

Adana'da inanılmaz olay! Kıskançlıktan gözü döndü, tetikçi tutup dehşet saçtı

SEBEBİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden C.C. ile mağdur R.G. arasında bir kadın nedeniyle durumunun yaşandığı öğrenildi. Olaydan 2 gün önce C.C.'nin R.G.'yi arayıp kadın nedeniyle kıskançlık tartışmasında küfürleştikleri ileri sürüldü. Bir gün önce de tekrar arayan C.C.'nin R.G.'ye 'bu küfürlerin karşılığı ya bana 5 milyon TL verirsin yada seni öldürürüm' diye ettiği iddia edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Düğün konvoyundaki feci kaza kamerada
Eskişehir'de keresteli cinayet! Kavga anı kamerada
ETİKETLER
#tehdit
#atış
#kıskançlık
#Uzun Namlulu Silah
#Oto Galeri
#Horzum Yaylası
#Cinayet Girişim
#Galeri Saldırısı
#Motosiklet Kaçışı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.