Pompalı tüfekle dehşet! Husumetlisini böyle vurdu

Bursa'da bir kişi husumetlisini tekel bayisinde yakalayınca yanında getirdiği tüfekle bacağından vurdu. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla polisler de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.