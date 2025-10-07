Otomobil tekerleğinden yılan çıktı! Görenleri şoke eden olay Bursa'da gerçekleşti

Bursa Osmangazi'de park halinde olan bir otomobilin jantından yaklaşık 1 metre uzunluğunda sarı ve siyah desenli bir yılan çıktı. Mahalleli yılanı görünce büyük panik yaşadı. Yol kenarında olan otomobili aracın yanından geçen bir vatandaş, jant boşluğunda hareket eden bir canlı olduğunu far edince çevredekilere haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen vatandaşlar, aracın jantından sarkan sarı ve siyah desenli yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir yılanla karşılaştı. Bazı mahalle sakinleri durumu cep telefonlarıyla kayda alırken, bazıları ise tedirgin oldu. Vatandaşlar yılanı nasıl alacağını düşünürken, kendiliğinden janttan çıkan yılan araçtan uzaklaştı.