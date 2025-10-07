'Cehennem Necati' lakaplı Necati Coşkun Arabacı, İzmir'de yakalandı

Kategoriler
İzmir'de organize suç örgütü elebaşı 'Cehennem Necati' lakaplı Necati Coşkun Arabacı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunanların tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edildi.
Arabacı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Arabacı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.