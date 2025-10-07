Fenomen Karagül'e bir şok daha! Hesabına erişim engeli getirildi

Bursa'da yaşayan ve "Karagül" adıyla TikTok'ta yayınlar açan sosyal medya fenomeni Merve C.'nin paylaşımları oldukça tepki çekmişti. Fenomen isim için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen fenomenin 3 çocuğu da devlet koruması altına alınmıştı. Fenomen isin bir şok daha yaşadı. Karagül olarak bilinen Merve C.'nin Instagram hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi.