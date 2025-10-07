GÖKSUR'dan tam isabet! gururlandıran paylaşım

Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmayı sürdürüyor. Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli hava savunma mimarisinin yeni yeteneklerle geliştiğini belirterek GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi'nden fırlatılan GÖKSUR IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Füze ile denize yakın, alçak irtifadan uçan hedefin tam isabetle vurulduğunu ifade etti.