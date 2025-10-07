Freni patlayan kamyon 4 aracı biçti: 2'si çocuk 10 yaralı

Kategoriler
Diyarbakır'da freni patlayan un yüklü kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 otomobili biçti. Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Cadde savaş alanına dönerken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapanırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.