Öğrenci dolu okul servisi şoföründen bıçaklı tehdit! Korku dolu anlar kamerada

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Kurudil Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda okul servisinin şoförü, sollamanın yasak olduğu dar yolda tehlikeli geçiş denemesiyle trafikteki araçları ve içindeki öğrencileri riske attı. Servis şoförü, sollamayı tamamlayamayınca önündeki araçla tartışmaya başladı. Araçta ailesi bulunan sürücü, servis şoförüne öğrencilerin içinde olduğunu hatırlattı. Buna rağmen servis şoförünün küfür ettiği, ardından aracından bıçak alarak saldırıya teşebbüs ettiği öne sürüldü. Servis aracı olay yerinden uzaklaşırken, mağdur sürücü tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu. Yaşanan tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.