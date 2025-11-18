TV8 canlı İspanya Türkiye maçı nereden izlenir? Şifresiz frekans bilgileriyle canlı izlenebilecek

A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinin son haftasında zorlu bir mücadele için İspanya deplasmanına çıkıyor. E Grubu’nda ilk iki sırayı garantileyen iki ekip, Sevilla’daki karşılaşma ile grup etabını tamamlayacak.

İSPANYA TÜRKİYE CANLI İZLE

İspanya ile Türkiye arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması, Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda saat 22.45’te başlayacak. Maçın hakemliğini Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer üstlenecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak olup, dördüncü hakem olarak Sven Jablonski görev alacak. Karşılaşma öncesinde her iki ekip de grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi.

Türkiye’nin gruptaki puanı 12 olurken, lider İspanya’nın 15 puanı bulunuyor. Milli takımın liderlik ihtimali için tek senaryo rakibini 7 farkla mağlup etmesi olarak hesaplanıyor. E Grubu’nun diğer maçında ise Bulgaristan, Gürcistan’ı konuk edecek. Gürcistan’ın 3 puanı bulunurken Bulgaristan henüz puanla tanışamadı. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

İspanya Türkiye 11’leri şöyle:

İspanya 11: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo, Oyarzabal.

Türkiye 11: Altay, Zeki, Samet, Çağlar, Merih, Ferdi, Salih, Orkun, İrfan Can, Barış Alper, Deniz Gül.

İSPANYA - TÜRKİYE NEREDE İZLENİR?

İspanya Türkiye mücadelesi TV8 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmanın yayın hakları doğrultusunda maç, Türkiye içinde yalnızca TV8 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Yayını uydu, kablo ve dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyenler için kanalın güncel frekans bilgileri paylaşıldı.

TV8’in güncel frekansı Türksat 4A uydusunda 12356 MHz olarak duyuruldu. Polarizasyon yatay, Symbol Rate 7100, FEC oranı ise 2/3 olarak aktarıldı. Digiturk 28. kanal, D-Smart 28. kanal, Kablo TV 29. kanal ve Tivibu 29. kanaldan da yayın takip edilebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar TV8’in resmi sitesini tercih edebilecek.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Türkiye maçı Türkiye’de şifresiz olarak TV8 ekranlarında yayınlanacak. Saat 22.45’te başlayacak olan mücadeleye yoğun ilgi beklenirken, platform üyeleri için de erişim seçenekleri açıklandı. TV8’in yanı sıra Exxen üyeleri de karşılaşmayı telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon üzerinden canlı takip edebilecek.

Yayın için paylaşılan güncel bilgiler doğrultusunda, kullanıcılar TV8'i hem uydu aracılığıyla hem de internet üzerinden izleyebilecekler. Karşılaşmanın canlı yayın hakkı yalnızca TV8’de bulunduğundan, maç başka bir televizyon kanalından yayınlanmayacak.

İSPANYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - TÜRKİYE MİLLİ FUTBOL TAKIMI NEREDE İZLENİR?

İspanya Türkiye maçı TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanya’nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak mücadele için resmi yayıncı kuruluş TV8 olarak açıklandı. Geniş kapsamlı yayın bilgileri doğrultusunda izleyicilerin farklı platformlardan maçı takip edebilmesi sağlanıyor.

TV8’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın erişimi bulunuyor. Maçı dijital ortamda izlemek isteyenler, TV8’in web yayınından yararlanabilecek. Aynı zamanda Exxen kullanıcıları da platform üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

TV8 İSPANYA TÜRKİYE MAÇI İZLE

TV8, Türkiye’nin İspanya ile oynayacağı bu kritik karşılaşmayı şifresiz olarak futbolseverlere sunuyor. Türksat 4A uydusu üzerindeki güncel frekans bilgileri ile kullanıcılar kanalı kolaylıkla ayarlayabiliyor. Ayrıca dijital platformlar üzerinden de TV8 yayınına erişim sağlanabiliyor.

Maçı canlı veren TV8, televizyon kanalı dışında internet kullanıcıları için de erişim sağlıyor. TV8’in resmi internet sitesinden canlı yayın seçeneği mevcut durumda. Yayını yüksek kaliteyle ve kesintisiz takip etmek isteyenler, hem uydu hem de online alternatiflerden yararlanabiliyor.

İSPANYA TÜRKİYE SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

İspanya Türkiye karşılaşmasının spikerliğini Alp Özgen üstlenecek. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak mücadelede, karşılaşmanın anlatım koltuğunda Alp Özgen yer alıyor. Maçın yorumlarını ise deneyimli teknik adam Hikmet Karaman gerçekleştirecek.

TV8 HD DONMADAN REKLAMSIZ KALİTELİ CANLI İZLE

TV8’in HD yayın seçeneği, İspanya Türkiye maçını yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için aktif durumda. Uydu ve dijital platformlar üzerinden HD yayına erişim sağlanırken, kullanıcıların doğru frekans bilgilerini girmesi gerekiyor. TV8’in HD yayın kapasitesi, karşılaşmanın kaliteli şekilde izlenebilmesine imkan tanıyacak.

Dijital ortamda izlemek isteyen futbolseverler, resmi internet sitesindeki canlı yayın özelliğini kullanarak maçı donmadan takip edebilecek. Exxen gibi dijital yayın platformlarında da kullanıcıların HD izleme seçeneği bulunuyor. Böylece karşılaşma hem televizyon hem de internet üzerinden yüksek kaliteyle izlenebiliyor.

TV8 CANLI YAYIN İZLE 2025

TV8, tüm dijital ve uydu platformlarında geniş kapsamlı canlı yayın erişimi sunuyor. Türkiye’de popüler yayın platformlarında 28 ve 29. kanallarda yer alan TV8, kullanıcıların karşılaşmaları ve programları kesintisiz takip etmesine olanak tanıyor. Ayrıca kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın aktarımı sürdürülüyor.

TV8’in dijital yayın seçeneklerinin genişlemesiyle birlikte, kullanıcılar farklı cihazlardan canlı yayına ulaşabiliyor. Televizyon, bilgisayar, tablet veya mobil cihazlar üzerinden TV8’in canlı yayın akışı ve İspanya Türkiye maçı kesintisiz şekilde izlenebiliyor.