Minibüste mide bulandıran taciz! O anlar kamerada

Karabük'te bir minibüste iğrenç bir olay yaşandı. Minibüse yolcu olarak binen Z.K. isimli şahıs, 17 yaşındaki kızın yanına oturdu. Şahıs bir süre sonra genç kızı, eliyle taciz etmeye başladı. Genç kızın tepki vermesi üzerine panik yapan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar anlar araç içi güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Genç kızın şikayeti üzerine güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polisler, tespit ettikleri şüpheli Z.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 1 ay hapiste kalan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.