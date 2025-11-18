Play-off maçları ne zaman? Türkiye'nin play-off muhtemel rakipleri belli oldu

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda bu akşam oynanacak İspanya Türkiye karşılaşması sonrası tüm play-off takımları resmen belli olacak. Türkiye, İspanya’yı 7 farklı mağlup edemediği takdirde mart ayında düzenlenecek play-off etabında yer alacak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu, toplam 16 takımın katılımıyla mart ayında gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026’da oynanacak ve bu mücadeleler tek maç üzerinden tamamlanacak. Final müsabakaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak ve finalistler yine tek maçlık karşılaşmalar sonunda belirlenecek. Her yarı final ve final müsabakası, iki takımla sınırlı olarak programlanacağından süreç son derece kısa bir takvim içinde ilerleyecek.

Play-off etabında yer alan takımların Dünya Kupası vizesi alabilmesi için yalnızca final karşılaşmasını kazanması yeterli olacak. Torbalara göre belirlenecek statüye göre, 1. ve 2. torbada yer alan ülkeler yarı final maçlarını kendi sahasında oynayacak. Final karşılaşmalarında ev sahibi ise kura çekimi sonrasında ilan edilecek. Bu nedenle kura, yalnızca rakipleri değil aynı zamanda saha avantajını da belirlemesi açısından önem taşıyor.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Play-off etabına elemelerden 12, UEFA Uluslar Ligi’nden ise 4 takım katılacak. Toplam 16 takım, dörderli 4 torbaya ayrılarak eşleştirilecek. 1. torbadaki takımlar 4. torbadaki ekiplerle, 2. torbadaki takımlar ise 3. torbadaki ekiplerle karşılaşacak. Kura çekimi sonucunda belirlenen eşleşmeler doğrultusunda yarı finaller tek maç üzerinden oynanacak ve kazananlar finale yükselecek.

Eşleşmelerdeki saha avantajı da torbalarla bağlantılı şekilde belirleniyor. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar yarı final maçlarını ev sahibi olarak oynayacak. Final maçlarının hangi sahada yapılacağı ise ilk kura sırasında belirlenecek. Bu yapıyla birlikte, takımlar yalnızca rakiplerini değil, olası final yolculuklarının koşullarını da kura sırasında öğrenecek.

TÜRKİYE PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLER

Türkiye, Bulgaristan galibiyetinin ardından play-off biletini matematiksel olarak garantileyen ülkelerden biri oldu. Bu akşam oynanacak İspanya karşılaşması, Milliler'in doğrudan katılım ihtimalini belirleyecek; ancak 7 farklı galibiyet dışındaki tüm sonuçlarda Türkiye play-off etabında yer alacak. Türkiye play-off’taki takımlar arasında 1. torbaya yerleşti. Aynı torbada İtalya, Ukrayna ve Polonya bulunuyor.

4. torbada yer alan ülkeler ise Türkiye’nin muhtemel rakiplerini oluşturuyor. Bu torbada Romanya, İsveç ve Kuzey Makedonya bulunuyor. Torbaların kesinleşmesi için bu akşam oynanacak maçların ardından resmi tablolar açıklanacak.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te İsviçre’nin Zürih kentinde yapılacak ve EXXEN’den canlı yayımlanması bekleniyor.