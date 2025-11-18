Menü Kapat
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

"Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" sorunu! İnternet dünyası kilitlendi

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu X’te ve Cloudflare altyapısını kullanan pek çok sitede küresel erişim sorunları yaşanıyor. "Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" sorunu nedir?

18.11.2025
18.11.2025
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu X (eski adıyla ), gün içinde başlayan ve küresel çapta etkili olan erişim sorunlarıyla cebelleşiyor. Milyonlarca kullanıcı, siteye giriş yapmaya çalıştığında veya uygulamayı açtığında akış yenileme hatasıyla karşılaşıyor.

SOSYAL MEDYA DEVİNDE "AKIŞ YENİLENEMEDİ" HATASI

Platformu aktif olarak kullanan kişiler, ana sayfadaki paylaşımların yüklenmediğini ve etkileşim butonlarının çalışmadığını rapor ediyor. Downdetector verilerine göre, yaşanan aksaklık sadece belirli bir bölgeyle sınırlı değil; dünya genelinde binlerce hata bildirimi yapılmış durumda. Erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar anlık haber akışına ulaşmakta güçlük çekiyor.

"Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" sorunu! İnternet dünyası kilitlendi

SORUNUN KAYNAĞI CLOUDFLARE SUNUCULARI

Meydana gelen kesintinin yalnızca X platformu ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İnternet dünyasının en büyük altyapı sağlayıcılarından biri olan Cloudflare sistemlerinde yaşanan teknik bir arıza, söz konusu sunucuları kullanan binlerce web sitesini ve dijital servisi etkiledi.

Özellikle ChatGPT gibi araçlarına veya güvenlik doğrulaması gerektiren sitelere erişmeye çalışanlar, tarayıcılarında alışılmadık bir hata mesajıyla karşılaştı. Kullanıcıların ekranına yansıyan uyarıda, "Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" cümlesi yer alıyor.

"Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" sorunu! İnternet dünyası kilitlendi

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan küresel çaplı arıza hakkında ne X yönetiminden ne de Cloudflare cephesinden henüz detaylı bir teknik açıklama gelmedi. Ancak sorunun merkezi bir sunucu yapılandırma hatasından mı veya siber saldırı kaynaklı bir trafik yoğunluğundan mı kaynaklandığı bilinmiyor.

