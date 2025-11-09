Oscarlık tatbikat! Hasta yakınları panik içinde izledi

Manavgat Devlet Hastanesi'nde olası afet ve acil durumlara hazırlık yapmak amacıyla Hastane Afet Planı kapsamında bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat başarıyla tamamlanırken hastane çalışanlarının oscarlık performansları dikkat çekti. Senaryoya göre hastanenin 2'inci katında yangın çıktı. Yangın alarmıyla birlikte yangına ilk müdahaleyi hastane personeli yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kısa sürede diğer ünitelere yayılmadan söndürdü. Senaryo gereği ikinci katta çıkan yangında, dumandan etkilenen yoğun bakım ünitesinde bulunan hastalar acil koduyla güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye sırasında fenalaşan hasta ve hasta yakını hastane çalışanları ve güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Rolünün hakkını veren hasta ve hasta yakını rolündeki 2 hastane çalışanı oscarlık bir performans sergilerken yoğun bakım ünitesi önünde bekleyen hasta yakınlarının tatbikatı gerçek zannetmelerini sağladılar.