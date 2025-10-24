Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
20°
 Ali Osman Polat

Maduro’dan ABD’ye rest: 72 saatlik tatbikat başladı!

Venezuela, Karayipler’de ABD tehdidine karşı 72 saatlik askeri tatbikat başlattı; Maduro, kıyı şeridini milis ve polislerle koruma talimatı verdi. İşte detaylar...

Maduro’dan ABD’ye rest: 72 saatlik tatbikat başladı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
06:26
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
06:33

Devlet Başkanı , Caracas’ta “İşçi Kurucu Meclisi Teşvik Komisyonu” töreninde, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler’in (FANB) milis ve polis teşkilatıyla 72 saatlik başlattığını duyurdu. Tatbikat, Zulia’dan Sucre eyaletine kadar kıyı şeridini kapsıyor.

Maduro’dan ABD’ye rest: 72 saatlik tatbikat başladı!

“TÜM NOKTALAR BELİRLENMELİ”

Maduro, “Bu tatbikat 72 saat sürecek, çünkü tüm noktaların belirlenmesi gerekiyor. Aramam gereken kişileri aradım ve ülke kıyılarındaki eylem noktalarının savunulması için tüm askeri ekipmanların derhal harekete geçirilmesi talimatını verdim” dedi.

Maduro’dan ABD’ye rest: 72 saatlik tatbikat başladı!

SAVUNMA BAKANI’NDAN HAZIRLIK MESAJI

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ordunun kıyılarda en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıkladı: “Kara yollarında keşif, hava gözetimi, drone kalkışları, amfibi operasyonlar ve polis yoğunluğu uyguluyoruz” dedi. ’nin Karayipler hareketliliğini “açık tehdit” olarak nitelendirdi.

Maduro’dan ABD’ye rest: 72 saatlik tatbikat başladı!

TRUMP’UN UYARISI VE VENEZUELA’NIN CEVABI

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’yı uyuşturucu trafiği ve yasa dışı göçten sorumlu tutarak “mücadeleye devam edeceğiz” demişti. Maduro ise 4,5 milyon milis seferber ederek “saldırıları püskürteceğiz” yanıtını vermişti. ABD’nin teknelere saldırıları uluslararası hukuka aykırı bulunmuştu.

ETİKETLER
#abd
#nicolas maduro
#venezuela
#askeri tatbikat
#yasa dışı göç
#Fanb
#Uyuşturucu Trafiği
#Dünya
TGRT Haber
