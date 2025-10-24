Maduro’dan ABD’ye rest: 72 saatlik tatbikat başladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Caracas’ta “İşçi Kurucu Meclisi Teşvik Komisyonu” töreninde, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler’in (FANB) milis ve polis teşkilatıyla 72 saatlik askeri tatbikat başlattığını duyurdu. Tatbikat, Zulia’dan Sucre eyaletine kadar kıyı şeridini kapsıyor.

“TÜM NOKTALAR BELİRLENMELİ”

Maduro, “Bu tatbikat 72 saat sürecek, çünkü tüm noktaların belirlenmesi gerekiyor. Aramam gereken kişileri aradım ve ülke kıyılarındaki eylem noktalarının savunulması için tüm askeri ekipmanların derhal harekete geçirilmesi talimatını verdim” dedi.

SAVUNMA BAKANI’NDAN HAZIRLIK MESAJI

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ordunun kıyılarda en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıkladı: “Kara yollarında keşif, hava gözetimi, drone kalkışları, amfibi operasyonlar ve polis yoğunluğu uyguluyoruz” dedi. ABD’nin Karayipler hareketliliğini “açık tehdit” olarak nitelendirdi.

TRUMP’UN UYARISI VE VENEZUELA’NIN CEVABI

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’yı uyuşturucu trafiği ve yasa dışı göçten sorumlu tutarak “mücadeleye devam edeceğiz” demişti. Maduro ise 4,5 milyon milis seferber ederek “saldırıları püskürteceğiz” yanıtını vermişti. ABD’nin teknelere saldırıları uluslararası hukuka aykırı bulunmuştu.