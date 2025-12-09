Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

Paramount, Netflix'i nakavt etti! Warner Bros. Discovery için dudak uçuklatan teklif

Dünyaca ünlü medya ve eğlence şriketi Paramount, Netflix'in Warner Bros. Discovery'yi satın alma girişimine engel olmak istiyor. Paramount 12 haftada 6 ayrı teklif sunduğu Warner Bros. Discovery şirketine toplam değeri 108,4 milyar dolar olan yeni bir teklif sundu.

Paramount, Netflix'i nakavt etti! Warner Bros. Discovery için dudak uçuklatan teklif
09.12.2025
09.12.2025
saat ikonu 11:15

ve eğlence şirketi devlerinden biri olan Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini 'ten önce almak için harekete geçti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Paramount'un Warner Bros. Discovery hissedarlarına ilettiği "stratejik ve finansal açıdan cazip" teklifin Netflix'in teklifine göre daha iyi bir anternatif sunduğu aktarıldı.

Açıklama kapsamında, Paramount'un, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak için teklifte bulunduğu ve bunun topam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk geldiği ifade edildi.

Paramount, Netflix'i nakavt etti! Warner Bros. Discovery için dudak uçuklatan teklif

Paramount'un teklifinin "Global Network" segmenti dahil olmak üzere Warner Bros. Discovery'nin tamamını kapsadığı belirtilen açıklamada, söz konusu teklifin hissedarlara Netflix'in teklifinden 18 milyar dolar daha fazla nakit sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Netflix'in sunduğu teklif, daha düşük ve belirsiz değere sahip, uzun bir düzenleyici onay süreci gerektiren ve hisse senedi-nakit karışımını içeren karmaşık teklif olarak nitelendirildi.

Paramount'un teklifinin rekabeti artırıcı ve tüketici lehine olması nedeniyle düzenleyici onayını daha hızlı alacağından oldukça emin olduğu belirtilen açıklamada, buna karşılık Netflix'in Warner Bros. Discovery ile birleştiğinde küresel Abonelik Bazlı Video İzleme pazarında yüzde 43 paya sahip bir tekel oluşturacağı için dünya genelinde uzun ve zorlu düzenleyici incelemelerle karşılaşacağı ifade edildi.

Paramount, Netflix'i nakavt etti! Warner Bros. Discovery için dudak uçuklatan teklif

12 HAFTADA 6 AYRI TEKLİF

Açıklamada, Paramount'un 12 hafta boyunca 6 teklif sunmasına rağmen Warner Bros. Discovery'den kayda değer bir cevap alamadığı belirtilerek, bu nedenle teklifin doğrudan hissedarlara ve Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'na sunulduğu kaydedildi.

Paramount Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison, konuya ilişkin açıklamasında, Warner Bros. Discovery hissedarlarının şirketin tamamındaki hisseleri için sundukları "üstün" nakit teklifini değerlendirme fırsatını hak ettiğini belirtti.

Teklifin üstün bir değer ve daha hızlı bir tamamlanma süreci sunduğunu vurgulayan Ellison, "Kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri ve hisselerinin değerini en üst düzeye çıkarmalarına fırsat vermek için teklifimizi doğrudan hissedarlara sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Paramount, Netflix'i nakavt etti! Warner Bros. Discovery için dudak uçuklatan teklif

Ellison, "Teklifimizin daha güçlü bir oluşturacağına inanıyoruz. Bu, topluluğun, tüketicilerin ve sinema endüstrisinin çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından geldi.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Açıklamada, satın alma işleminin nakit ve hisse senedi şeklinde gerçekleşeceği, Netflix’in hissesi başına 27,75 dolar ödeyeceği belirtilmişti.

