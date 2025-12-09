Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Şırnak’ta hayrete düşüren keşif! Görüntüleri ortaya çıktı: Peri bacaları gibi

Şırnak’ta 'Kör Kandil' denilen bölgede ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Peri bacalarını andıran alan keşfedildi. Alan dron ile görüntülendi.

09.12.2025
09.12.2025
Türkiye’nin birçok bölgesinde eski medeniyetlere ait izler ortaya çıkarken tarihi arazi ve oluşumlar da araştırmacıları şaşırtıyor. 'ın ilçesine bağlı Ayrım köyünde 'Kör Kandil' denilen bölgede 'peri bacaları' görünümlü dağlar, ilk defa kameralara yansıdı.

Şırnak’ta hayrete düşüren keşif! Görüntüleri ortaya çıktı: Peri bacaları gibi

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Doğa tutkunlarının uğrak yerleri olmaya başlayan bölgelerde peri bacalarını andıran alanlar keşfedildi. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ayrım köyündeki Bestler Dereler ve Kör Kandil bölgesindeki dağların yamacındaki doğal oluşumlu peri bacaları tarzı oluşumlar görenleri hayrete düşürdü. Dron ile çekilen bölgede peri bacalarını andıran dağlık alan, kanyonlar, ormanlık alan ve tarihi yapılar görünüyor.

Şırnak’ta hayrete düşüren keşif! Görüntüleri ortaya çıktı: Peri bacaları gibi

Basın mensupları, "İlçemize bağlı Ayrım köyünde haber çalışması için gitmiştik. Burada doğal oluşumlu peri bacalarını gördüm, dev kanyon ve ormanlık alanların birleştiği muhteşem bir yerdi. Buralar turizme açılırsa bölge için çok güzel olur" dedi.

Şırnak’ta hayrete düşüren keşif! Görüntüleri ortaya çıktı: Peri bacaları gibi

