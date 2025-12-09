Şırnak’ta hayrete düşüren keşif! Görüntüleri ortaya çıktı: Peri bacaları gibi

Türkiye’nin birçok bölgesinde eski medeniyetlere ait izler ortaya çıkarken tarihi arazi ve oluşumlar da araştırmacıları şaşırtıyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayrım köyünde 'Kör Kandil' denilen bölgede 'peri bacaları' görünümlü dağlar, ilk defa kameralara yansıdı.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Doğa tutkunlarının uğrak yerleri olmaya başlayan bölgelerde peri bacalarını andıran alanlar keşfedildi. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ayrım köyündeki Bestler Dereler ve Kör Kandil bölgesindeki dağların yamacındaki doğal oluşumlu peri bacaları tarzı oluşumlar görenleri hayrete düşürdü. Dron ile çekilen bölgede peri bacalarını andıran dağlık alan, kanyonlar, ormanlık alan ve tarihi yapılar görünüyor.

Basın mensupları, "İlçemize bağlı Ayrım köyünde haber çalışması için gitmiştik. Burada doğal oluşumlu peri bacalarını gördüm, dev kanyon ve ormanlık alanların birleştiği muhteşem bir yerdi. Buralar turizme açılırsa bölge için çok güzel olur" dedi.