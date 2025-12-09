Galatasaray Monaco kadro değeri, puan durumu! Galatasaray Monaco kadro karşılaştırması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray bugün (9 Aralık 2025 Salı) Fransız ekibi Manaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Galatasaray, Monaco kadro değeri, puan durumları gündem oldu. Kritik mücadele 2. Louis Stadyumu'nda oynanacak.

MONACO KADRO DEĞERİ

Monaco'nun Transfermarkt verilerine göre 348.30 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Fransız ekibinin kadrosundaki en değerli oyuncu olarak ise 45 milyon Euro piyasa değeri ile sağ kanat pozisyonunda oynayan Mahjnes Akliouche olarak ön plana çıkıyor. Akliouche'nin hemen arkasından ise takımın kaptanı Denis Zakaria (Ön Libero), Mika Biereth (Santrafor) ve Lamine Camara (Merkez Orta Saha) 30 milyon Euro piyasa değeri ile geliyor.

Monaco'nun en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:

Maghnes Akliouche - 45 milyon Euro Deniz Zakaria - 30 milyon Euro Mika Biereth - 30 milyon Euro Lamine Camara - 30 milyon Euro Thilo Kehrer - 20 milyon Euro Aleksandr Golovin - 20 milyon Euro Vanderson - 20 milyon Euro Folarin Balogun - 18 milyon Euro Takumi Minamino - 15 milyon Euro Caio Henrique - 15 milyon Euro

GALATASARAY KADRO DEĞERİ

Galatasaray'ın ise güncel kadro değerinin 305.20 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 75 milyon Euro piyasa değeri ile zirvede yer alırken, Wilfried Singo ise 28 milyon Euro ile ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'ın en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:

Victor Osimhen - 75 milyon Euro Wilfried Singo - 28 milyon Euro Leroy Sane - 25 milyon Euro Barış Alper Yılmaz - 25 milyon Euro Gabriel Sara - 22 milyon Euro Davinson SAnchez - 20 milyon Euro Uğurcan Çakır - 15 milyon Euro Yunus Akgün - 15 milyon Euro Lucas Torreira - 13 milyon Euro Roland Sallai - 10 milyon Euro

MONACO - GALATASARAY PUAN DURUMU

Monaco bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fransız ekibi ligde 6 puanla 23. sırada yer alıyor.

Temsilcimiz Galatasaray ise ilk 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 9 puan toplayan Galatasaray, Monaco mücadelesi öncesinde ligde 14. sırada bulunuyor.