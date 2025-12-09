Galatasaray Monaco kadro değeri, puan durumu! Galatasaray Monaco kadro karşılaştırması

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray bugün (9 Aralık 2025 Salı) Fransız ekibi Manaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Galatasaray, Monaco kadro değeri, puan durumları gündem oldu. Kritik mücadele 2. Louis Stadyumu'nda oynanacak.
Monaco'nun Transfermarkt verilerine göre 348.30 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Fransız ekibinin kadrosundaki en değerli oyuncu olarak ise 45 milyon Euro piyasa değeri ile sağ kanat pozisyonunda oynayan Mahjnes Akliouche olarak ön plana çıkıyor. Akliouche'nin hemen arkasından ise takımın kaptanı Denis Zakaria (Ön Libero), Mika Biereth (Santrafor) ve Lamine Camara (Merkez Orta Saha) 30 milyon Euro piyasa değeri ile geliyor.
Monaco'nun en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:
Galatasaray'ın ise güncel kadro değerinin 305.20 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 75 milyon Euro piyasa değeri ile zirvede yer alırken, Wilfried Singo ise 28 milyon Euro ile ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'ın en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:
Monaco bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fransız ekibi ligde 6 puanla 23. sırada yer alıyor.
Temsilcimiz Galatasaray ise ilk 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 9 puan toplayan Galatasaray, Monaco mücadelesi öncesinde ligde 14. sırada bulunuyor.