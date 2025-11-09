Fatih Terim imzayı atmaya çok yakın! Geri dönüyor, resmi açıklama an meselesi

Galatasaray’ın efsane ismi teknik direktör Fatih Terim, yeniden Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab’ı çalıştıran Terim'in bu kez bir milli takımın başına geçmesi gündemde...

Gazeteci Salim Manav’ın haberine göre; Fatih Terim ile Çekya Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi.

İMZA İÇİN BİR ARAYA GELMELER AN MESELESİ

Tarafların kısa süre içinde resmi imzalar için bir araya gelmesi bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa Terim, kariyerinde ilk kez Orta Avrupa’da bir milli takımı çalıştırmış olacak.