19°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Kripto milyoneri Lamborghini ile taklalar attı, arabadaki paralar otoyola saçıldı

Rusya'da kripto milyoneri olarak bilinen Alexei Dolgikh, Lamborghini marka aracıyla otoyolda takla attı. Kaza sırasında araçtaki paralar yollara saçıldı. Rus oligark, alev alan araçtan sağ çıkamadı.

Kripto milyoneri Lamborghini ile taklalar attı, arabadaki paralar otoyola saçıldı
'nın başkenti 'da 3 arkadaşıyla beraber otoyolda, ile seyir halinde olan kripto milyoneri Alexei Dolgikh yaptı. Direksiyon kontrolünü kaybeden Dolgikh, lüks aracıyla önce bariyerlere çarptı, ardından araç takla attı ve kısa sürede korkunç bir patlamayla araba alev aldı.

Kripto milyoneri Lamborghini ile taklalar attı, arabadaki paralar otoyola saçıldı

Aracın bazı parçaları köprüden uçarken, araçtaki paralar da etrafa saçıldı.

Kripto milyoneri Lamborghini ile taklalar attı, arabadaki paralar otoyola saçıldı

Kripto milyoneri Dolgikh ve arkadaşı Ivan Solovyov, olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Nikita Tezikov ve 22 yaşındaki Kirill Mochalov ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kripto milyoneri Lamborghini ile taklalar attı, arabadaki paralar otoyola saçıldı

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Devlet Trafik Müfettişliği, Dolgikh'in bariyere çarpması sonucu kontrolünü kaybettiğini ve aracın takla attığını doğruladı. Moskova Savcılığı, "İlk edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Uluslararası Otoyol'da bir Lamborghini sürücüsü bir engele çarptı, ardından araç devrildi ve alev aldı. Kaza sonucu iki genç hayatını kaybetti, iki kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.'' açıklamasında bulundu.

Kripto milyoneri Lamborghini ile taklalar attı, arabadaki paralar otoyola saçıldı

KARA PARA AKLAMA ŞÜPHESİ VARDI

Dolgikh'in son birkaç ayda " şüphesi" nedeniyle Rus bankaları tarafından kara listeye alındığı bildirilmişti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Kripto Para
#rusya
#kaza
#kara para aklama
#ölüm
#lamborghini
#moskova
#Dünya
