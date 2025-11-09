Kripto milyoneri Lamborghini ile taklalar attı, arabadaki paralar otoyola saçıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 3 arkadaşıyla beraber otoyolda, Lamborghini ile seyir halinde olan kripto milyoneri Alexei Dolgikh kaza yaptı. Direksiyon kontrolünü kaybeden Dolgikh, lüks aracıyla önce bariyerlere çarptı, ardından araç takla attı ve kısa sürede korkunç bir patlamayla araba alev aldı.

Aracın bazı parçaları köprüden uçarken, araçtaki paralar da etrafa saçıldı.

Kripto milyoneri Dolgikh ve arkadaşı Ivan Solovyov, olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Nikita Tezikov ve 22 yaşındaki Kirill Mochalov ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Devlet Trafik Müfettişliği, Dolgikh'in bariyere çarpması sonucu kontrolünü kaybettiğini ve aracın takla attığını doğruladı. Moskova Savcılığı, "İlk edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Uluslararası Otoyol'da bir Lamborghini sürücüsü bir engele çarptı, ardından araç devrildi ve alev aldı. Kaza sonucu iki genç hayatını kaybetti, iki kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.'' açıklamasında bulundu.

KARA PARA AKLAMA ŞÜPHESİ VARDI

Dolgikh'in son birkaç ayda "kara para aklama şüphesi" nedeniyle Rus bankaları tarafından kara listeye alındığı bildirilmişti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.