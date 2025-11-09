Menü Kapat
 | Berkay Alptekin

Belçikalı bakan kabusu yaşadı! Uçağı peş peşe arıza verdi: Acil iniş yaptı

Kolombiya'daki bir zirveye katılmak için yola çıkan Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un uçağı acil iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki Prevot ve ekibi Karayipler'deki bir adaya iniş yaptı. Bakan görüşmeye yetişse de önemli birkaç görüşmeyi kaçırdı.

Belçikalı bakan kabusu yaşadı! Uçağı peş peşe arıza verdi: Acil iniş yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 15:07

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi'ne katılmak için 'ya uçan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'u taşıyan uçak yaptı. Prevot'un sözcüsüne göre, uçak Karayip Denizi'ndeki Sint Maarten Adası'na iniş gerçekleştirdi.

Belçika'dan hareket eden Prevot'un uçağı önce yakıt arızası nedeniyle İngiltere üzerinden geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Başkent Brüksel'deki Melsbroek Askeri Havaalanı'na dönen uçak, onarım ve sertifikasyonunlarının tamamlanmasının ardından tekrar havalandı.

Daha sonra pilot, motor arızası nedeniyle güvenliği gerekçe göstererek acil iniş yapılması gerektiğini yolculara bildirmek üzere kokpitten çıktı. Bunun üzerine uçak, Karayipler’de yer alan Sint Maarten Adası'na acil iniş gerçekleştirildi. İniş sorunsuz şekilde tamamlandı.

Arızanın giderilmesini bekleyen heyet, geceyi adadaki bir otelde geçirdi. CELAC Zirvesi'ne giden Prevot ise birkaç önemli görüşmeyi kaçırdı.

Prevot'un sözcüsü, "Her seferinde zarar gören Belçika’nın itibarının yanı sıra farklı zirvelere katılma kapasitesi de etkileniyor.” ifadelerine yer verdi.

Belçikalı bakan kabusu yaşadı! Uçağı peş peşe arıza verdi: Acil iniş yaptı

SAVUNMA BAKANI HAREKETE GEÇTİ

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya platformu X üzerinden Prevot ve heyetini taşıyan Belçika Savunma Bakanlığına ait Falcon tipi uçak hakkında açıklamada bulundu.

Söz konusu uçaklarla kraliyet ailesi mensupları, hükümet üyeleri ve NATO personeli de başta olmak üzere çok sayıda kişinin dünyanın dört bir yanına seyahat ettiğini belirten Francken, "Uçaklarımızdaki personel son derece profesyonel ve onlara bir kez daha özel teşekkürlerimi bu mesaj aracılığıyla iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Francken, 12 Kasım'da Belçika Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek askeri programlama yasasının Beyaz Filoya iki yeni uçağın alınmasını kapsadığını anımsatarak, "Yasa Meclis tarafından onaylandığında, yeni uçakların tedarik süreci başlatılabilir. Belçika Savunma Bakanlığına gerekli talimatı verdim." bilgisini verdi.

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, ilkbaharda Şili’ye yaptıkları bir görev sırasında başka bir uçakta da çeşitli sorunlar yaşamıştı.

