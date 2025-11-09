Mourinho gitti, hesabı kaldı! Bıraktığı fatura şoke etti

Fenerbahçe'nin sezon başında yolları ayırdığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görev süresi olan 15 ay boyunca İstanbul'daki Four Seasons Hotel'in en lüks süit odasında kaldığı ve bu konaklamanın Fenerbahçe'ye maliyetinin ise tam 36,5 milyon TL olduğu iddia edildi.

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre;

Tazminat tutarı henüz resmen açıklanmasa da, Mourinho'nun hem kontrat feshi hem de konaklama giderleriyle birlikte kulübe yüklü bir maliyet oluşturduğu belirtiliyor.