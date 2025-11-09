Kocaelispor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 2 yıldız futbolcu yok

Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesinde son maçlar oynanmaya devam ediyor. 12. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Galatasaray, Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Kocaelispor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

KOCAELİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesinde İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'ün sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı. Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Kazımcan Karataş da Kocaelispor kamp kadrosunda yer almadı.

Lucas Torreira ise mücadele öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor. Torreira karşılaşmada sarı kart görürse Galatasaray - Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Kocaelispor'da ise Petkovic, Rivas ve Wieteska'nın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da mücadelede forma giyemeyecek. Haidara'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.

KOCAELİSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Kocaelispor - Galatasaray maçında İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'nın sakatlığından dolayı Mauro Icardi'nin 10 numara pozisyonunda oynaması bekleniyor. Mauro Icardi uzun bir aranın ardından Osimhen ile birlikte ilk 11 başlayacak.

Mauro Icardi'nin yanı sıra Eren Elmalı'nın da ilk 11'e döneceği tahmin ediliyor. Kocaelispor - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Icardi, Barış Alper Yılmaz, Osimhen