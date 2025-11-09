Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
 Hüseyin Bahcivan

Kocaelispor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 2 yıldız futbolcu yok

Kocaelispor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu. Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Galatasaray, Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların 2 yıldız futbolcusu forma giyemeyecek.

Kocaelispor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 2 yıldız futbolcu yok
09.11.2025
14:15
09.11.2025
14:15

'de milli ara öncesinde son maçlar oynanmaya devam ediyor. 12. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün , ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Kocaelispor - Galatasaray , muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Kocaelispor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 2 yıldız futbolcu yok

KOCAELİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesinde ve 'ün sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı. Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Kazımcan Karataş da Kocaelispor kamp kadrosunda yer almadı.

Kocaelispor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 2 yıldız futbolcu yok

Lucas Torreira ise mücadele öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor. Torreira karşılaşmada sarı kart görürse Galatasaray - Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Kocaelispor'da ise Petkovic, Rivas ve Wieteska'nın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da mücadelede forma giyemeyecek. Haidara'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Kocaelispor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 2 yıldız futbolcu yok

KOCAELİSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Kocaelispor - Galatasaray maçında İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'nın sakatlığından dolayı Mauro Icardi'nin 10 numara pozisyonunda oynaması bekleniyor. Mauro Icardi uzun bir aranın ardından Osimhen ile birlikte ilk 11 başlayacak.

Mauro Icardi'nin yanı sıra Eren Elmalı'nın da ilk 11'e döneceği tahmin ediliyor. Kocaelispor - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Kocaelispor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 2 yıldız futbolcu yok

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Icardi, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

#ilkay gündoğan
#galatasaray
#kocaelispor
#trendyol süper lig
#yunus akgün
#Maç Kadrosu
#Muhtemel Ilk 11
#Aktüel
