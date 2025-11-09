Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor bugün saat 20.00'de Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Hüseyin Aylak yaparken, maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

KOLTUKTA TURTAY VAR

Müsabakanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR olarak Hakan Yemişken ile Ömer Tolga Güldibi eşlik edecek.