Kayserispor'dan ilk galibiyet: İstanbul ekibine 3 gol attılar!

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile Kasımpaşa karşılaştı. Ev sahibi ekip, bu sezondaki ilk zaferine uzandı.

Kayserispor'dan ilk galibiyet: İstanbul ekibine 3 gol attılar!
, Trendyol 'in 11. haftasında 'yı 3-2 ile geçti. Sarı kırmızılıların golleri Furkan Soyalp (11), Stefano Denswil (32) ve Indrit Tuci'den (81) gelirken; Kasımpaşa ise Claudio Winck (19) ve Kubilay Kanatsızkuş (67) ile skor tabelasını değiştirdi.

Kayserispor'dan ilk galibiyet: İstanbul ekibine 3 gol attılar!

KAYSERİSPOR'DA HEM SEVİNÇ HEM KAOS

Anadolu temsilcisi bu sezon özelinde ilk kez kazanırken, takımın teknik direktörü Radomir Dalovic kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe maçı için ceza almış oldu. İlave olarak ise Kayserispor, ilk galibiyetiyle birlikte 9 puana ulaştı.

Kayserispor'dan ilk galibiyet: İstanbul ekibine 3 gol attılar!

Stad: RHG EnerTürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut.

Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 85 Abdulsamet Burak), Denswil, Hosseini, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Benasser) , Mane (Dk. 77 Tuci), Mendes, Furkan Soyalp (Dk. 77 Mehmet Eray Özbek), Opoku (Dk. 62 Burak Kapacak ), Onugkha.

Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Szalai, Opoku, Winck, Baldursson (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Cem Üstündağ (Dk. 87 Ben Ouanes), Cafu, Yusuf Barası (Dk. 62 Jairo), Gueye, Fall (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş).

Goller: Dk. 12 Furkan Soyalp, Dk. 32 Denswil, Dk. 81 Tuci (Zecorner Kayserispor), D. 19 Winck, Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş (Kasımpaşa).

Sarı kartlar: Dk. 28 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 77 Furakn Soyalp, Dk. 80 Hosseini, Dk. 90 Mehmet Eray Özbek (Zecorner Kayserispor).

Kayserispor'dan ilk galibiyet: İstanbul ekibine 3 gol attılar!

Sıkça Sorulan Sorular

KAYSERİSPOR'UN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Sarı kırmızılıların güncel piyasa değeri, 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.
