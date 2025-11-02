Eşler ayrı ayrı TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu yapabilir mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Hamlesi ile Türkiye tarihinin en geniş sosyal konut adımını uygulamaya koyuyor.

Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik iki farklı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

Konutların bedeli ve taksit miktarları İstanbul ile Anadolu illerinde değişiklik gösterecek.

Müracaatlar 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlatılacak.

EŞLER AYRI AYRI TOKİ SOSYAL KONUTA MÜRACAAT EDEBİLİR Mİ?

18 yaşını tamamlamış, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyler projeye katılım sağlayabilecek.

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dâhil üzerinde herhangi bir tapu bulunmaması gerekiyor.

500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet müracaat kabul edilecektir.

Yanlışlıkla birden fazla başvuru yapılması durumunda, ikinci müracaat yapan eşin başvurusu geçersiz sayılacaktır.