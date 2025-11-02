Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Editor
 Erdem Avsar

Eşler ayrı ayrı TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu yapabilir mi?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut girişimi kapsamında müracaatların 10 Kasım'da başlayacağı proje dâhilinde başvuruda bulunacak vatandaşlar aynı hanede eşlerin ayrı ayrı başvuru yapıp yapamayacaklarını merak ediyor.

Eşler ayrı ayrı TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu yapabilir mi?
Haber Merkezi
02.11.2025
02.11.2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 81 ili kapsayan Yüzyılın Hamlesi ile Türkiye tarihinin en geniş adımını uygulamaya koyuyor.

Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik iki farklı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

Eşler ayrı ayrı TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu yapabilir mi?

Konutların bedeli ve taksit miktarları İstanbul ile Anadolu illerinde değişiklik gösterecek.

Müracaatlar 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlatılacak.

Eşler ayrı ayrı TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu yapabilir mi?

EŞLER AYRI AYRI TOKİ SOSYAL KONUTA MÜRACAAT EDEBİLİR Mİ?

18 yaşını tamamlamış, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyler projeye katılım sağlayabilecek.

sahiplerinin eşi ve çocukları dâhil üzerinde herhangi bir tapu bulunmaması gerekiyor.

Eşler ayrı ayrı TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu yapabilir mi?

500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet müracaat kabul edilecektir.

Yanlışlıkla birden fazla başvuru yapılması durumunda, ikinci müracaat yapan eşin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

TOKİ konutlarının teslim tarihi ne zaman olacak?
Projede yer alan konutların teslimatları Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak yapılacak.
#başvuru
#konut
#toki
#sosyal konut
#Yüzyılın Konut Hamlesi
#500 Bin Konut Projesi
#Aktüel
