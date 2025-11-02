Menü Kapat
20°
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Papara’dan açıklama geldi

Faaliyet izninin kaldırılması sonrasında ödeme hizmetlerini askıya alması üzerine Papara’dan para iadelerinin durumuna dair bilgilendirme geldi. Papara kullanıcıları iadelerinin ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor.

Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Papara'dan açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2025
19:56
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
19:58

Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan karar sonucu faaliyet izninin iptal edilmesinin ardından ödeme hizmetlerini durdurdu.

Kullanıcılar tarafından paraların hangi tarihte edileceği sorusuna yanıt aranırken, konuyla ilgili Papara tarafından yapılan duyuruyla birlikte para iadelerinin hangi koşullarda yapılacağı netlik kazandı.

İadelerin, kullanıcıların kayıtlı banka hesaplarına (IBAN) aktarılması bekleniyor.

Fon iadesi tamamlandığında, Papara hesapları aşamalı biçimde kapatılacak.

Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Papara’dan açıklama geldi

PAPARA PARA İADESİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Papara tarafından konuya ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Papara olarak, belirtilen karar kapsamında ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm kullanıcı fonlarının güvenli biçimde iadesi için gerekli işlemleri hızla başlatıyoruz.

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuatlar gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

Bu süreci açıklık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz.”

Buna göre; Papara kullanıcıları para ve fon iadelerini TCMB tarafından yapılacak düzenlemeler sonrasında elde edebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Kullanıcıların hesaplarındaki paralar güvende mi?
Evet. Papara, kullanıcı bakiyelerinin yürürlükteki mevzuatlar gereği koruma hesaplarında güvence altında olduğunu açıkladı.
İLGİLİ HABERLER
Papara kapandı mı? Faaliyet izni iptal edildi, Resmi Gazete’de yayımlandı
#tcmb
#finans
#papara park
#iade
#Ödeme Hizmetleri
#Elektronik Para
#Aktüel
