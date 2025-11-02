Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Papara’dan açıklama geldi

Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan karar sonucu faaliyet izninin iptal edilmesinin ardından ödeme hizmetlerini durdurdu.

Kullanıcılar tarafından paraların hangi tarihte iade edileceği sorusuna yanıt aranırken, konuyla ilgili Papara tarafından yapılan duyuruyla birlikte para iadelerinin hangi koşullarda yapılacağı netlik kazandı.

İadelerin, kullanıcıların kayıtlı banka hesaplarına (IBAN) aktarılması bekleniyor.

Fon iadesi tamamlandığında, Papara hesapları aşamalı biçimde kapatılacak.

PAPARA PARA İADESİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Papara tarafından konuya ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Papara olarak, belirtilen karar kapsamında ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm kullanıcı fonlarının güvenli biçimde iadesi için gerekli işlemleri hızla başlatıyoruz.

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuatlar gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

Bu süreci açıklık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz.”

Buna göre; Papara kullanıcıları para ve fon iadelerini TCMB tarafından yapılacak düzenlemeler sonrasında elde edebilecek.