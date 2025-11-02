Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Derbiye saatler kaldı

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı nereden izleneceği belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev derbi mücadelesine sahne olacak. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanlada, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakem kadrosu belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Derbiye saatler kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 19:30

Trendyol 'in 11. haftası kapsamında ile bugün karşı karşıya gelecek. İki takımın da şampiyonluk yolunda kritik bir viraj alacağı karşılaşmaya saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Derbiye saatler kaldı

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşamlarda 17 paun toplayan siyah-beyazlılar ligde 6. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi derbide mağlup ederse 20 puana ulaşarak 5. sıraya yükselecek.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Derbiye saatler kaldı

Ligde namağlup olarak devam eden Fenerbahçe ise bu sezon 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler 22 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3 puanı alırsa ligde Trabzonspor'u geçerek 2. sıraya yükselecek.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Derbiye saatler kaldı

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını taraftarlar beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilecekler. beIN Sports aboneliği bulunmayan taraftarlar ise takımların sosyal medya hesaplarından skorda yaşanan değişiklikleri anlık olarak takip edebilecekler.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Derbiye saatler kaldı

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcı hakem olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken'in görev alacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

mücadelesinin VAR koltuğunda Sarber Barış Saka, AVAR'da ise Serkan Çimen ve Oğzuhan Çakır görev alacak.

ETİKETLER
#beşiktaş
#süper lig
#beın sports
#derbi
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.