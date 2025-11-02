Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Derbiye saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. İki takımın da şampiyonluk yolunda kritik bir viraj alacağı karşılaşmaya saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşamlarda 17 paun toplayan siyah-beyazlılar ligde 6. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi derbide mağlup ederse 20 puana ulaşarak 5. sıraya yükselecek.

Ligde namağlup olarak devam eden Fenerbahçe ise bu sezon 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler 22 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3 puanı alırsa ligde Trabzonspor'u geçerek 2. sıraya yükselecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını taraftarlar beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilecekler. beIN Sports aboneliği bulunmayan taraftarlar ise takımların sosyal medya hesaplarından skorda yaşanan değişiklikleri anlık olarak takip edebilecekler.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcı hakem olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken'in görev alacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Derbi mücadelesinin VAR koltuğunda Sarber Barış Saka, AVAR'da ise Serkan Çimen ve Oğzuhan Çakır görev alacak.