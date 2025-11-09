Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Falezlerden düşen şahıs AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Antalya’da gece geç saatlerde falezlerden bir kişinin düştüğünü gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu şahıs düştüğü yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Falezlerden düşen şahıs AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 14:49

’da yaklaşık 35 metrelik falezlerden düşen şahıs ve ekipleri tarafından kurtarıldı.

Falezlerden düşen şahıs AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Olay, Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Caddesi Karaalioğlu Parkı'nda bulunan yaklaşık 35 metrelik falezlerde meydana geldi. Gece geç saatlerde falezlerden bir kişinin düştüğünü gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, AFAD, Deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Verilen konuma gelen ekipler falezlerden inerek isminin Bülent G. olduğu öğrenilen şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Bülent G.’yi itfaiye ve AFAD ekibi sedyeye bağlayarak deniz polisinin yardımıyla botla, Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü.

Falezlerden düşen şahıs AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bülent G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

