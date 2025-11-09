Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Söke 1970 SK ile karşılaşacak

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 10. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Mücadeleler kapsamında bugün Eskişehirspor, Söke 1970 SK ile kendi evinde karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Söke 1970 SK maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından yayınlanacak.

Eskişehirspor bu sezon oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Toplam 17 puan toplayan Eskişehirspor ligde 5. sırada yer alıyor. Eskişehirspor bugün Söke 1970 Spor'u kendi evinde yenerek üst sıralarla olan puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Söke 1970 Spor ise 9 maçta, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 15 puan toplayan Söke 1970 Spor ligde 9. sırada yer alıyor. Söke 1970 Spor, Eskişehirspor'u deplasmanda mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

ESKİŞEHİRSPOR - SÖKE 1970 SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Söke 1970 SK maçı açıklanan bilgilere göre saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Levet Buğra Vartemel yönetecek. Vartemel'in yardımcılıklarını ise Emrah Akkaya ve Muhammet Oğuzhan Öztaş gerçekleştirecek. Dördüncü hakem olarak ise mücadelede Sercan Yılmaz görev alacak.

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU

TFF 3. Lig 4. Grup'un aktif puan tablosu ise şöyle: