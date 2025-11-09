Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Söke 1970 SK ile karşılaşacak

ESkişehirspor TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Söke 1970 SK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. TFF tarafından Eskişehirspor - Söke 1970 SK maçının ne zaman başlayacağı ve hakem kadrosu duyuruldu.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Söke 1970 SK ile karşılaşacak
4. Grup'ta 10. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Mücadeleler kapsamında bugün , Söke 1970 SK ile kendi evinde karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Söke 1970 SK ile karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Söke 1970 SK maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından yayınlanacak.

Eskişehirspor bu sezon oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Toplam 17 puan toplayan Eskişehirspor ligde 5. sırada yer alıyor. Eskişehirspor bugün Söke 1970 'u kendi evinde yenerek üst sıralarla olan puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Söke 1970 SK ile karşılaşacak

Söke 1970 Spor ise 9 maçta, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 15 puan toplayan Söke 1970 Spor ligde 9. sırada yer alıyor. Söke 1970 Spor, Eskişehirspor'u deplasmanda mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Söke 1970 SK ile karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR - SÖKE 1970 SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Söke 1970 SK maçı açıklanan bilgilere göre saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Levet Buğra Vartemel yönetecek. Vartemel'in yardımcılıklarını ise Emrah Akkaya ve Muhammet Oğuzhan Öztaş gerçekleştirecek. Dördüncü hakem olarak ise mücadelede Sercan Yılmaz görev alacak.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Söke 1970 SK ile karşılaşacak

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU

TFF 3. Lig 4. Grup'un aktif puan tablosu ise şöyle:

  1. Karşıyaka - 23
  2. Kütahyaspor - 22
  3. Denizli İY - 20
  4. Uşakspor - 19
  5. Eskişehirspor - 17
  6. Tire 2021 - 16
  7. Balıkesirspor - 15
  8. Ayvalıkgücü Belediye - 15
  9. Söke 1970 Spor - 15
  10. Eskişehir Anadolu SF - 9
  11. Bornova 1877 - 7
  12. Altay - 6
  13. Alanya 1221 FSK - 6
  14. İzmir Çoruhlu - 5
  15. Afyonspor Kulübü - 3
  16. Nazilli Spor - 2
