Evden geriye sadece toz kaldı!

Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde Sabri Köroğlu’na ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER BİR ANDA SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

SON ANDA KURTULDULAR

Yangını fark edip son anda kendilerini evden dışarıya atan Sinan, Volkan, Halil ve Emirhan Köroğlu ile Muhammed Delibasan dumandan etkilendi.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Emirhan Köroğlu’nun vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.