Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması!

Antalya'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2016 yılından beri tutuklu olan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar ilişkin konuştu.

"HEP BERABER BEKLEYECEĞİZ"

AİHM'nin verdiği kararın mahkemenin önünde olduğunu belirten Tunç, "Mahkeme ne karar verecek hep beraber bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin yaptığı açıklamada "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" demişti.