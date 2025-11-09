Gece yarısı 'imdat' diye çığlıklar attı! Sokak ortasında meydan dayağı

Esenyurt'ta sipariş teslim eden motokuryenin çantasından pos cihazını çalan şüpheli önce kurye tarafından sokak ortasında meydan dayağı yedi ardından polise teslim edildi. Talatpaşa Mahallesi'nde gece saat 02.00 sularında meydana gelen olayda bir şahıs, kuryenin motor üzerindeki çantasından pos cihazını alıp kaçmaya çalıştı. Hırsızlık yapan şahsı fark eden kurye peşine düştü. Kurye tarafından darp edilen hırsız 'imdat' diye gece yarısı bağırmaya başladı. Gürültüyü duyan mahalleli sokağa indi. Olay anları hem güvenlik hem de vatandaş kamerasına yansıdı.