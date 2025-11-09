Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili! Kasım ayında sadece 1 milyon TL’ye sıfırını alabilirsiniz

Kategoriler
Otomobil piyasasında fiyatlar sürekli yükselirken, Fiat'tan kasım ayına özel büyük bir hamle geldi. Marka, Türkiye'nin en çok satan modeli Fiat Egea Sedan'ın başlangıç fiyatını 1 milyon TL sınırında tuttuğunu açıkladı. Bu karar, 1 milyon TL'nin altında sıfır otomobil arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İşte Egea'nın güncel fiyatları ve Fiat'ın yeni gözdesi Grande Panda'nın piyasaya giriş detayları.
Türkiye otomobil pazarında "fiyat istikrarı" nadir görülen bir durumdur. Ancak Kasım 2025 fiyat listesiyle Fiat, bu zorlu dönemde alıcıların yüzünü güldürecek önemli bir adım attı. Marka, son yılların en çok tercih edilen modeli olan Egea grubunda fiyatlara zam yapmama kararı alarak, piyasadaki yükseliş trendine direndi. Bu hamle, tüketicilerin uygun fiyata sıfır araç sahibi olma beklentisini karşılamayı hedefliyor. Özellikle 1 milyon TL'lik kritik psikolojik sınırın altında kalan Egea Sedan, piyasanın en cazip tekliflerinden biri olarak öne çıkıyor.
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat, Kasım 2025 fiyat listesinde Egea grubunda zam kozunu oynamayarak fiyatlarda istikrarı korudu. Bu karar, hem Fiat'ın pazar liderliğini sürdürme stratejisinin bir parçası hem de alıcılara yönelik bir destek olarak yorumlanıyor.
İşte Fiat Egea Sedan'ın Güncel Başlangıç Fiyatı (Kasım 2025):
Model
Donanım-Şanzıman
Kasım Başlangıç Fiyatı
Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP, Benzinli
Easy (GSR), Manuel
999.900 TL
Egea Sedan'ın benzinli, manuel vitesli Easy (GSR) versiyonu, 999.900 TL'lik fiyat etiketiyle, alıcılar için 1 milyon TL'nin altında sıfır kilometre otomobil sahibi olma fırsatını sürdürüyor.
Egea grubunda diğer motor ve donanım seçenekleri de fiyat istikrarını korudu. Özellikle yakıt ekonomisi arayanlar için 1.6 M.Jet 130 HP Dizel, Easy (GSR), Manuel versiyonu 1.345.900 TL'den satışta. Otomatik vites konforunu tercih edenler için aynı dizel motorun otomatik versiyonu ise 1.689.900 TL seviyesinden başlıyor.
Üst donanım seviyeleri de fiyat korumasıyla dikkat çekiyor: Urban, Lounge ve Limited gibi donanım seviyelerinde fiyatlar şöyle:
Fiat, Egea grubunda fiyatları sabit tutmanın yanı sıra, yeni modellerle de pazara canlılık getirdi. Marka, daha önce 1.834.900 TL'den başlayan 600 modelinin yeni ve daha uygun fiyatlı bir versiyonunu Türkiye pazarına sundu.
Kasım 2025 itibarıyla Fiat'ın Egea grubunda fiyatlara zam yapmama kararı, otomobil alıcıları için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Özellikle 1 milyon TL'nin altında sıfır otomobil arayanlar için Fiat Egea Sedan 1.4 Fire, en ulaşılabilir ve mantıklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiyatlar korunurken, yeni modellerin piyasaya girişi de rekabeti artırıyor.