Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Güzide Gebzespor Bursaspor maçı saat kaçta oynanacağı netleşti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden eski Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 12. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Güzide Gebzespor karşısında deplasmana çıkacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izleneceği ve saat kaçta başlayacağı duyuruldu.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanacak olan Güzide Gebzespor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından yayınlanacak.

Bursaspor bu sezon yeni yükseldiği TFF 2. Ligde 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 25 puan toplayan Bursaspor ligde 3. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar deplasmanda Güzide Gebzespor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Güzide Gebzespor ise Bursaspor'un hemen arkasından 22 puanla 4. sırada yer alıyor. 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Güzide Gebzespor kendi evinde oynamanın avantajını kullanarak Bursaspor'u mağlup etmeyi planlıyor.

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Güzide Gebzespor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından canlı olarak taraftarlar tarafından izlenebilecek.

GÜZİDE GEBZESPOR - BURSAPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Güzide Gebzespor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Yapılan duyuruya göre Güzide Gebzespor - Bursaspor maçında hakem Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Akbaş'ın yardımcılıklarını ise Şükrü Mert ve Mahmut Can Çilkız gerçekleştirecek. Dördüncü hakem olarak ise mücadelede Ertuğrul Kösterlioğlu görev alacak.