19°
 | Baran Aksoy

TÜGVA’lı gençler sabah namazında buluştu

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği öncülüğünde, İstanbul’un simge camilerinden Teşvikiye Camii'nde 39 ilçeden gelen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri sabah namazında bir araya geldi.

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği öncülüğünde ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in katılımıyla, 39 ilçeden gelen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri sabah namazında bir araya geldi.

TÜGVA’lı gençler sabah namazında buluştu

Sabahın nurunda saf tutan gençler, namazın ardından hep birlikte dua etti. Programda, Hz. Ali’nin (r.a.) hikmet dolu hayatı ve örnek ahlakı anılarak dualar edildi.

TÜGVA’lı gençler sabah namazında buluştu

BİRLİK, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA MESAJLAR

Manevi atmosferin yoğun hissedildiği buluşmada, birlik, kardeşlik ve mesajları ön plana çıktı.

TÜGVA’lı gençler sabah namazında buluştu

"OMUZ OMUZA, GÖNÜL GÖNÜLE"

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, program sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu şehrin gençliğiyle aynı kıbleye yönelmek, aynı duaya ‘amin’ demek; İstanbul’un ruhunu en güzel haliyle hissetmektir. Gençlerimizin omuz omuza, gönül gönüle olduğu bu tablo, geleceğe dair en büyük umudumuzdur"

TÜGVA’lı gençler sabah namazında buluştu

