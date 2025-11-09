TÜGVA’lı gençler sabah namazında buluştu

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği öncülüğünde ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in katılımıyla, 39 ilçeden gelen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri sabah namazında bir araya geldi.

Sabahın nurunda saf tutan gençler, namazın ardından hep birlikte dua etti. Programda, Hz. Ali’nin (r.a.) hikmet dolu hayatı ve örnek ahlakı anılarak dualar edildi.

BİRLİK, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA MESAJLAR

Manevi atmosferin yoğun hissedildiği buluşmada, birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

"OMUZ OMUZA, GÖNÜL GÖNÜLE"

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, program sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu şehrin gençliğiyle aynı kıbleye yönelmek, aynı duaya ‘amin’ demek; İstanbul’un ruhunu en güzel haliyle hissetmektir. Gençlerimizin omuz omuza, gönül gönüle olduğu bu tablo, geleceğe dair en büyük umudumuzdur"