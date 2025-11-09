Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

NASA duyurdu: Milyarlarca kilometre uzakta 'şoke eden' keşif

Güneş sistemimizin en uzağındaki insan yapımı nesne olan Voyager 1, heliopause olarak bilinen sınırda 30 bin °C Fahrenhayt sıcaklığa ulaşan bir "ateş duvarı" keşfetti.

Dünya'dan 14 milyar km'den fazla uzakta olan tarihi uzay aracı Voyager 1, Güneş sistemimizin sınırlarına dair bildiklerimizi yeniden tanımlıyor. Sonda, sıcaklıkların yaklaşık 30 bin °C dereceye ulaştığı şaşırtıcı bir "ateş duvarı" keşfetti.

Leravi'nin haberine göre, neredeyse boş bir uzayda seyahat etmesine rağmen Voyager 1, Güneş rüzgarının yıldızlararası ortamla çarpışarak benzeri olmayan bir sınır oluşturduğu, yoğun enerjiye sahip bir bölgeyi ortaya çıkardı.

NASA duyurdu: Milyarlarca kilometre uzakta 'şoke eden' keşif

GÜNEŞ SİSTEMİNİN ÖTESİNE GEÇEN EFSANEVİ GÖREV

1977'de fırlatılan Voyager 1, başlangıçta Jüpiter, Satürn ve uydularının görüntülerini yakalamıştı. Ancak en cesur yolculuğu, güneşin etkisinin azaldığı ve yıldızlararası uzayın başladığı sınır olan heliopause'a doğru ilerlediğinde başladı. 46 yılı aşkın süredir seyahat eden Voyager 1, artık o görünmez sınırı geçerek insanlığın en uzağa ulaşan aracı oldu.

Voyager 1'in cihazları, sıcaklık ve parçacık basıncında şaşırtıcı artışlar tespit ederek bilim insanlarının "ateş duvarı" olarak adlandırdığı olguyu ortaya koydu.

NASA duyurdu: Milyarlarca kilometre uzakta 'şoke eden' keşif

HELİOPAUSE'U ANLAMAK: KOZMİK SINIR NEDEN KRİTİK?

Heliopause, Güneş sistemi içindeki gezegenleri güneşimizin ötesinden gelen yoğun radyasyondan ve yüksek enerjili parçacıklardan koruyan bir kozmik kalkan görevi görüyor. Sınır, Güneş rüzgarının hakimiyetinin sonunu ve engin, bilinmeyen yıldızlararası ortamın başlangıcını işaret ediyor.

Burada elde edilen bilgiler, araştırmacıların yıldızların çevrelerini nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı oluyor ve bu, diğer yıldızların yörüngesinde dönen gezegenlerin yaşanabilirliğini incelemek için çok önemli.

Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nin 2023 tarihli bir çalışması, heliopause hakkında bilgi edinmenin, kozmik ışın yayılımını ve galaktik uzayın genel dinamiklerini daha iyi kavramamızı sağladığını vurguluyor.

"Ateş duvarı" terimi alev görüntülerini çağrıştırsa da, Voyager 1'in kaydettiği yüksek sıcaklıklar aslında ışık hızına yakın bir hıza ivmelenen hızlı hareket eden yüklü parçacıklardan kaynaklanıyor. Son derece seyrek ortam nedeniyle parçacıklar nadiren çarpışıyor ve Voyager 1'in egzotik sınırı güvenle geçmesine olanak tanıyor.

