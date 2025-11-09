Japonya'dan 'uzay taksi' projesi: 60 dakikalık yolculuğun bedeli dudak uçuklattı

Japon seyahat acentesi Nippon Travel Agency Co., oldukça iddialı bir planı kamuoyuyla paylaştı. Şirket, Tokyo'dan ABD şehirlerine uzay üzerinden geçecek bir rota ile sadece 60 dakikada ulaşım sağlamayı hedefliyor. Başarıyla hayata geçirilmesi halinde, servisin 2030'lu yıllarda faaliyete başlaması bekleniyor.

GİDİŞ-DÖNÜŞ BİLET MALİYETİ: 1 MİLYON LİRA

Tokyoweekender'a göre şirket, söz konusu proje için yeniden kullanılabilir roket geliştirme alanında çalışan startup Innovative Space Carrier Inc. ile ortaklık kurdu. Servisi kullanarak yapılacak bir gidiş-dönüş yolculuğun müşteriye maliyetinin 100 milyon Yen (yaklaşık 27 milyon TL) olacağı öngörülüyor.

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre, ulaşım aracı deniz üzerindeki bir platformdan fırlatılacak. Başlangıçta Tokyo ve ABD'yi birbirine bağlamaya odaklanılsa da, sistemin nihai hedefi Dünya üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki mesafeyi 60 dakikaya düşürmek.

Nippon Travel Başkanı Keigo Yoshida, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, "Umarız ki girişim, uzay yolculuğu ve turizmi birleştirmek için yeni bir başlangıç noktası olur" şeklinde konuştu.

ÖN BAŞVURULAR NİSAN AYINDA BAŞLIYOR

Proje aşamalı olarak ilerleyecek. Ön başvuruların 1 Nisan 2026'da başlayacak olan Japonya'nın yeni mali yılından itibaren kabul edilmesi planlanıyor. Eş zamanlı olarak, uzay yemeği tadımı ve uzayla ilgili yer tesislerinin turları gibi ilgili yan hizmetlerin de başlaması bekleniyor.

Kurulan ortaklık kapsamında Nippon Travel, ilgili ürünlerin tasarımından ve pazarlanmasından sorumlu olacak. Innovative Space Career Inc. Başkanı Kojiro Hatada ise şirketinin, her aracın kullanım ömrü içinde mümkün olan uçuş sayısını artırarak seyahat maliyetini düşürmek için çalışacağını belirtti.

Nippon Travel, 2040'lı yıllarda ise hızlı bir noktadan noktaya yolculuğun ötesine geçerek, turistler için tam teşekküllü bir uzay oteli veya yaşam alanı deneyimi sunan yörünge konaklama hizmetini başlatmayı umuyor.