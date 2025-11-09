Çok sayıda kişiye mezar olmuştu! Feci helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kategoriler
Geçtiğimiz gün Rusya toprakları içinde bulunan Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopter evin üzerine düştü. 4 kişinin yaşamını yitirdiği feci helikopter kazasının görüntüsü ortaya çıktı.
Amatör kameralar tarafından çekilen görüntülerde helikopterin düşme anı saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde ise helikopterin bir tepeciğe çarparak kanadını kırdığı ve o şekilde yükselmeye devam ettiği görüldü.