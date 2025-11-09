Çok sayıda kişiye mezar olmuştu! Feci helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün Rusya toprakları içinde bulunan Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopter evin üzerine düştü. 4 kişinin yaşamını yitirdiği feci helikopter kazasının görüntüsü ortaya çıktı.

Amatör kameralar tarafından çekilen görüntülerde helikopterin düşme anı saniye saniye kaydedildi.

TEPECİĞE ÇARPARAK KANADINI KIRDI

Görüntülerde ise helikopterin bir tepeciğe çarparak kanadını kırdığı ve o şekilde yükselmeye devam ettiği görüldü.