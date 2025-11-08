Evin üzerine helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

Rusya topraklarında yer alan Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Açisu yerleşim bölgesinde 'Ka-226' tipi bir helikopter, yerleşim alanında yer alan bir evin üzerine düştü.

Helikopterin düşmesi sonucu evde yangın çıktı. Alevler, olay yerine gelen a cil müdahale ekipleri tarafından kısa süre içinde kontrol altına alındı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelere göre kazanın, teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi.

Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı öğrenildi. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, olay yerindeki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.