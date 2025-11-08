Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Evin üzerine helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

Rusya’ya toprakları içinde kalan Dağıstan’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 'Ka-226' tipi helikopter yerleşim yerlerinden birinde bir evin üzerine çakıldı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 10:20

topraklarında yer alan Özerk Cumhuriyeti'nde akıllara durgunluk veren bir yaşandı. Açisu yerleşim bölgesinde 'Ka-226' tipi bir helikopter, yerleşim alanında yer alan bir evin üzerine düştü.

Helikopterin düşmesi sonucu evde yangın çıktı. Alevler, olay yerine gelen a cil müdahale ekipleri tarafından kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Evin üzerine helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelere göre kazanın, teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi.

Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı öğrenildi. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, olay yerindeki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Evin üzerine helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de helikopter kazası! Çok sayıda yaralı var
Hindistan'da yürekler ağza geldi! Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü
ETİKETLER
#rusya
#kaza
#ölü
#yaralı
#helikopter kazası
#teknik arıza
#dağıstan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.