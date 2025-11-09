10 Kasım noterler açık mı? 10 Kasım'ın resmi tatil olma durumu gündemde

Türkiye'de resmi tatillerde üniversiteier, okullar, bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, kamu kurum ve kuruluşları, noterler kapalı oıluyor. Bu kapsamda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde noterlerin açık mı, kapalı mı olduğu gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından 10 Kasım resmi tatiller arasında yer alıp almadığı ve noterlerin durumu merak ediliyor.

10 KASIM NOTERLER AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda 10 Kasım 2025 Pazartesi günü noterler açık olacak ve normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Ülkemizde her yıl 10 Kasım tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü kapsamında anma törenleri gerçekleştiriliyor. Ancak 10 Kasım tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. bu kapsamda 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, bankalar, hastaneler ve birçok kurum normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

Sadece ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil kapsamında 10 Kasım tarihinde ders işlenmeyecek.