Asgari ücret için canlı yayında rakam verdi! 'Bu kadar net tahmini ilk kez duyuyorum'

Asgari ücrette zam beklentisi ve tahminler kasım ayının ilk haftasının sonuna gelinmesiyle birlikte daha çok ete kemiğe bürünmeye başladı. Halihazırda net maaş 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026 yılı itibarıyla hangi seviyeye ulaşacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Tahminler, kulisler ve gelişmelerin dozu artmış durumda.

Son olarak ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz canlı yayında asgari ücret zammı için minimum ve maksimum oran verdi. İşte detaylar...