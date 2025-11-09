İstanbul Kartal'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

İstanbul’un Kartal ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar refüje ve bariyerlere çarptı. Yaralıların olduğu kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Turgut Özal Bulvarı’nın Kadıköy istikametinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç birbirine girdi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri orta refüje çıkarak ters döndü, diğeri kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı, bir başka araç ise bariyer görevi gören çelik halatlara çarparak durabildi.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK KAPANDI, ARAÇLAR KUYRUK OLDU

Kaza sonrası sahil yolunun Kadıköy yönü trafiğe kapandı. Bir süre tek şeritten trafiğin sağlandığı bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından araçlar çekiciyle kaldırılırken, trafik akışı normale döndü.