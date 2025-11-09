Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

İstanbul Kartal'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

İstanbul'un Kartal ilçesinde sahil yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 kişinin yaralandığı kazada otomobiller büyük hasar gördü. Kaza nedeniyle bölgede trafik kilitlendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
02:26
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
02:42

İstanbul’un Kartal ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar refüje ve bariyerlere çarptı. Yaralıların olduğu kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında ’nın istikametinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç birbirine girdi.

İstanbul Kartal'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri orta refüje çıkarak ters döndü, diğeri kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı, bir başka araç ise bariyer görevi gören çelik halatlara çarparak durabildi.

İstanbul Kartal'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK KAPANDI, ARAÇLAR KUYRUK OLDU

Kaza sonrası sahil yolunun Kadıköy yönü trafiğe kapandı. Bir süre tek şeritten trafiğin sağlandığı bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından araçlar çekiciyle kaldırılırken, trafik akışı normale döndü.

ETİKETLER
#trafik kazası
#kadıköy
#turgut özal bulvarı
#Kordonboyu
#Multi-vehicle Accident
#Yaşam
