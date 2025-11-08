10 Kasım’da otobüsler ücretsiz mi 2025? Marmaray, Metrobüs, Metro bedava olacak mı?

Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 10 Kasım'a az bir süre kaldı. Binlerce kişi ise 10 Kasım'da otobüs ve metrobüsün bedava olma durumunu araştırıyor.

10 KASIM'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil olmamasından dolayı otobüslerin de ücretsiz olmayacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde resmi tatil günlerinde toplu taşıma araçları ücretsiz olurken 10 Kasım için herhangi bir karar alınmadı.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

2025 yılında pazartesi gününe denk gelen 10 Kasım'da toplu taşımanın bedava olacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Resmi tatiller takviminde yer almamasından dolayı toplu taşımalarda herhangi bir ücretsiz uygulaması kullanılmaması tahmin ediliyor.