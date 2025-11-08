Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

10 Kasım’da otobüsler ücretsiz mi 2025? Marmaray, Metrobüs, Metro bedava olacak mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne kısa süre kalmasıyla beraber otobüsler ücretsiz mi merak edildi. Özel günde çeşitli etkinlikler ve anma törenleri düzenlenecek.

10 Kasım’da otobüsler ücretsiz mi 2025? Marmaray, Metrobüs, Metro bedava olacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 17:17

Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 'a az bir süre kaldı. Binlerce kişi ise 10 Kasım'da ve metrobüsün bedava olma durumunu araştırıyor.

10 KASIM'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün olmamasından dolayı otobüslerin de olmayacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde resmi tatil günlerinde araçları ücretsiz olurken 10 Kasım için herhangi bir karar alınmadı.

10 Kasım’da otobüsler ücretsiz mi 2025? Marmaray, Metrobüs, Metro bedava olacak mı?

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

2025 yılında pazartesi gününe denk gelen 10 Kasım'da toplu taşımanın bedava olacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Resmi tatiller takviminde yer almamasından dolayı toplu taşımalarda herhangi bir ücretsiz uygulaması kullanılmaması tahmin ediliyor.

#metrobüs
#otobüs
#resmi tatil
#toplu taşıma
#Ücretsiz
#10 Kasım
#Aktüel
