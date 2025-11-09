Yüzlerce kişiye gelen tuhaf e-posta: Bilgi vermek için iletişime geçiyoruz, öldünüz!

ABD'nin Maine eyaletinde yer alan en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısı MaineHealth, sistemlerinde kayıtlı ve hayatta olan 500'den fazla hastasına yanlışlıkla öldüklerini belirten mektuplar gönderdi.

The Independent'a konuşan MaineHealth sözcüsü, 20 Ekim'de hastalara gönderilen 531 mektubun "öldüklerini belirttiğini ve yakınlarına miraslarının düzenlenmesi hakkında bilgi verdiğini" söyledi. Sözcü yaşanan olayla ilgili, "MaineHealth'in bilgisayar sistemindeki bir hatayı" sorumlu tuttu.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kadın, perşembe günü yerel bir yayın kuruluşuna bu mektuplardan birini aldığını söyledi. Yerel yayın kuruluşunun eriştiği mektup, MaineHealth'in kadının ailesine başsağlığı dilemesiyle başlıyor.

"HAYATTA OLDUĞUNUZA SEVİNDİM"

Mektupta, "Yukarıda belirtilen hesap(lar)la ilgili sonraki adımlar hakkında sizi bilgilendirmek için iletişime geçiyoruz" ifadesi yer alıyor. MaineHealth, mirasla ilgilenen ailenin "bu borçtan kişisel olarak sorumlu tutulmadığını" da ekliyor.

Sağlık kuruluşundan ödenmemiş bir faturası olduğunu söyleyen kadın, "Bunu açmak oldukça üzücüydü. Neden öldüğümü söylediler ki? Hastaneye, ölme ihtimalim olan ciddi bir şey için bile gitmemiştim." ifadelerine yer verdi.

Kadın, Hasta Mali Hizmetleri'ni arayarak ölmediğini bildirirken telefondaki adamın, "sorunun farkında olduğunu" söylediğini açıkladı. Öte yandan telefondaki adamın, "Hâlâ hayatta ve iyi olduğunuzu duyduğuma sevindim" dediğini aktaran kadın, kendisinin de 'Evet, ben de' diye karşılık verdiğini ifade etti.

MaineHealth sözcüsü, etkilenen hastaların tıbbi kayıtlarında hiçbir zaman ölü olarak listelenmediğine dair kamuoyuna güvence verdi ve sağlık kuruluşunun olaydan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Sözcü, "MaineHealth bu hatadan içten bir pişmanlık duyuyor ve etkilenen tüm hastalara özür mektupları gönderdi" dedi.

Bu hastalar tıbbi kayıtlarında hiçbir zaman ölmüş olarak listelenmedi ve sorun tamamen çözüldü.