Sağlık
Yanlış teşhis hayat kararttı! Doktorların 'enfeksiyon' zannettiği hastalık bakın ne çıktı

İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Chandler Heatley, idrarında kan görünce gittiği hastanede ilk olarak idrar yolu enfeksiyonu teşhisi aldı ancak şikayetlerinin artması üzerine yapılan detaylı taramalarda kanser olduğu anlaşıldı.

İngiltere'nin Newcastle kentinde yaşayan Chandler Heatley, nisan ayında idrarında kan fark edince hastanenin acil servisine başvurdu. Doktorlar belirtileri idrar yolu enfeksiyonu olarak değerlendirdi ve hastaya antibiyotik ve kızılcık suyu tavsiyesi verilerek evine gönderildi.

Ancak bir ay içinde Heatley'in kilo kaybı başladı, alt karın ağrısı arttı ve sürekli tuvalete gitme ihtiyacı hissetti. Mayıs ayına gelindiğinde, sol tarafındaki ağrı o kadar şiddetlendi ki gece uykusunu bölmeye başladı. Ağrıların dayanılmaz hale gelmesiyle yeniden acil servise başvuran Heatley'e BT taraması yapıldı.

Daily Mail'in haberine göre taramada, mesanesinde ve böbreklerinde doğal olarak atılacak taş olduğu ortaya çıkarıldı.

ERKEN TEŞHİS FIRSATI KAÇIRILDI: AGRESİF KANSER HIZLA YAYILDI

Yapılan tarama, böbrek taşlarının yanında sol akciğerinde nodüller olduğunu da gösterdi. Bunun üzerine daha ileri düzey bir BT taraması yapılan genç adamın prostat bezinde tenis topu büyüklüğünde bir kitle bulunduğu tespit edildi.

Doktorlar, kitledeki büyüme ve yayılma hızından o kadar endişelendi ki, Heatley'e resmi bir teşhis konulmadan kemoterapi tedavisine başlandı.

Tedavinin başlamasından sadece bir hafta sonra yapılan biyopsi, Heatley'in prostat sarkomu adı verilen, nadir ve agresif bir kanser türüne yakalandığını doğruladı. Kanser; akciğerlerine, karaciğerine ve kemiklerine yayılmış olduğu için, hastalığın tedavi edilemez olduğu söylendi.

Yanlış teşhis hayat kararttı! Doktorların 'enfeksiyon' zannettiği hastalık bakın ne çıktı

DOKTORLAR İLK BAŞTA KANSERE İHTİMAL VERMEDİ

Heatley, yaşadığı şoku "Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum. Ancak bu kadarını düşünmemiştim. Nasıl hissettiğimi tarif edemiyorum" sözleriyle dile getirdi. Genç adam, ilk başta BT taraması yapılmasını dilediğini, erken teşhisin yayılmayı yavaşlatabileceğini düşündüğünü belirtti.

Ayrıca genç yaşından dolayı doktorların, semptomları daha çok idrar yolu enfeksiyonu veya böbrek taşlarına odaklanarak kanser ihtimalini göz ardı ettiğini ifade etti.

Heatley'in akciğerlerindeki tümörler sayılamayacak kadar fazlaydı ve bunlardan birinin büyüklüğü yaklaşık 7,6 cm civarındaydı. Annesi Lisa, oğlunda kanser riskini artıran genetik bir bozukluk olan DICER-1'in son derece nadir görülen bir mutasyonu olduğunu açıkladı.

Genç adam, kendisine yardımcı olabileceğini düşünen tüm uzmanlarla görüşmek istediğini ve tümörü yok edebilecek her türlü klinik araştırmaya katılacağını belirtti. Doktorları ise sırada radyoterapi, farklı bir kemoterapi türü veya cerrahi müdahale seçeneklerini değerlendiriyor.

