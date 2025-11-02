Arda Güler'den beklenen haber geldi! Sağlık durumunu İspanyol basını duyurdu

İspanya LaLiga'da lider Real Madrid, 11. hafta maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Valencia'yı konuk etti. Real Madrid, sahasında Valencia'yı 4-0'lık skorla yendi. 31. dakikada Kylian Mbappe, 44. dakikada Jude Bellingham ve 82. dakikada Carreras'ın attığı gollerle galibiyet gelirken, maçta milli futbolcumuz Arda Güler sakatlık yaşadı. Bileğini burkan Güler, oyuna devam ederken ilk müdahale de saha içinde yapıldı.

ARDA GÜLER'İN SON DURUMUNU DUYURDULAR

İspanyol basınından AS gazetesi, sakatlık yaşayan milli futbolcunun sakatlığıyla ilgili son durumu aktardı. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçının düşünülerek bu kararın alındığı ve milli futbolcunun ciddi bir durumu olmadığı belirtildi.

LİVERPOOL MAÇINA ÇIKACAK

Arda Güler'in 4 Kasım Salı günü oynanacak olan Liverpool karşılaşmasında sahada olmasının beklendiği ifade edildi.