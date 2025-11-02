Menü Kapat
20°
Spor
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Arda Güler'den beklenen haber geldi! Sağlık durumunu İspanyol basını duyurdu

İspanya LaLiga'da Real Madrid'in Valencia'yı 4-0 yediği maçta milli futbolcu Arda Güler talihsiz bir sakatlık yaşadı. Genç yıldızın sağlık durumunu İspanyol basını duyurdu.

Arda Güler'den beklenen haber geldi! Sağlık durumunu İspanyol basını duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2025
15:48
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
15:54

İspanya 'da lider , 11. hafta maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda 'yı konuk etti. Real Madrid, sahasında Valencia'yı 4-0'lık skorla yendi. 31. dakikada Kylian Mbappe, 44. dakikada Jude Bellingham ve 82. dakikada Carreras'ın attığı gollerle galibiyet gelirken, maçta milli futbolcumuz yaşadı. Bileğini burkan Güler, oyuna devam ederken ilk müdahale de saha içinde yapıldı.

Arda Güler'den beklenen haber geldi! Sağlık durumunu İspanyol basını duyurdu

ARDA GÜLER'İN SON DURUMUNU DUYURDULAR

İspanyol basınından AS gazetesi, sakatlık yaşayan milli futbolcunun sakatlığıyla ilgili son durumu aktardı. Şampiyonlar Ligi'nde maçının düşünülerek bu kararın alındığı ve milli futbolcunun ciddi bir durumu olmadığı belirtildi.

Arda Güler'den beklenen haber geldi! Sağlık durumunu İspanyol basını duyurdu

LİVERPOOL MAÇINA ÇIKACAK

Arda Güler'in 4 Kasım Salı günü oynanacak olan Liverpool karşılaşmasında sahada olmasının beklendiği ifade edildi.

Arda Güler'den beklenen haber geldi! Sağlık durumunu İspanyol basını duyurdu
