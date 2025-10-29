Arda Güler sonrası bir Türk yıldız daha! Real Madrid bombayı patlatıyor

Kategoriler
LaLiga'da Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ndeki iddiasını sürdürerek transfer çalışmalarına başladı. Yoğun bir maç fikstürü bulunan Real Madrid kadro derinliğini geliştirmek istiyor.
Türk yıldız Arda Güler’i kadrosunda bulunduran Real Madrid’in bir Türk oyuncuyu daha listeye eklediği öğrenildi. İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid'e Roma'nın sağ beki Zeki Çelik'i transfer etmesi önerildi.
İddialara göre yaklaşık 5 milyon avroluk bir teklif gelirse Zeki Çelik Ocak ayında takımdan ayrılabilir. Haberde Real Madrid yönetiminin ise henüz bir transfer planlaması yapmadığı ifadeleri yer aldı. Dani Carvajal'in sağ bacağındaki soleus kasından sakatlığı açıklanmıştı. Zeki Çelik Dani Carvajal'in alternatifi olarak düşünülüyor.