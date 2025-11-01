Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Milli yıldızlara büyük onur! Arda Güler ve Kenan Yıldız 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile İtalya'nın Juventus ekibinde mücadele eden milli oyuncu Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milli yıldızlara büyük onur! Arda Güler ve Kenan Yıldız 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 12:47

IFFHS'nin 1987 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde ve aday gösterildi. Arda Güler, ayrıca "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" kategorisi aday listesinde de yer aldı.

Milli yıldızlara büyük onur! Arda Güler ve Kenan Yıldız 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi

Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve uzmanlarının oluşturduğu uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklayacak. Jüri üyeleri, adaylarla ilgili değerlendirmelerini yıl bazında (ocak-aralık dönemi) yapacağı belirtildi.

Milli yıldızlara büyük onur! Arda Güler ve Kenan Yıldız 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi

2025 IFFHS Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu ödülü adayları

Arda Güler - Türkiye - Real Madrid
Kenan Yıldız - Türkiye - Juventus
Ayyoub Bouaddi - Fransa - Lille
Dean Huijsen - Hollanda - Bournemouth / Real Madrid
Desire Doue - Fransa - Paris Saint-Germain
Ethan Nwaneri - İngiltere - Arsenal
Geovany Quenda - Portekiz - Sporting
Lamine Yamal - İspanya - Barcelona
Leny Yoro - Fransa - Manchester United
Myles Lewis-Skelly - İngiltere - Arsenal
Pau Cubarsi - İspanya - Barcelona
Rodrigo Mora - Portekiz - Porto
Warren Zaire-Emery - Fransa - Paris Saint-Germain
Estevao - Brezilya - Chelsea
Franco Mastantuono - Arjantin - River Plate / Real Madrid
Rayan - Brezilya - Vasco de Gama
Vitor Roque - Brezilya - Real Betis & Palmeiras
Obed Vargas - Meksika - Seattle Sounders
Nestory Irankunda - Avustralya - Grasshopper / Watford
Eliesse Ben Seghir - Fas - Monaco / Bayer Leverkusen

Milli yıldızlara büyük onur! Arda Güler ve Kenan Yıldız 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi

2025 IFFHS Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu ödülü adayları

Arda Güler - Türkiye - Real Madrid
Bruno Fernandes - Portekiz - Manchester United
Cole Palmer - İngiltere - Chelsea
Florian Wirtz - Almanya - Bayer Leverkusen / Liverpool
Jude Bellingham - İngiltere - Real Madrid
Kevin De Bruyne - Belçika - Manchester City / Napoli
Lamine Yamal - İspanya - Barcelona
Martin Odegaard - Norveç - Arsenal
Pedri - İspanya - Barcelona
Vitinha - Portekiz - Paris Saint-Germain
Lionel Messi - Arjantin - Inter Miami
James Rodrguez - Kolombiya - Leon
Reo Hatate - Japonya - Celtic
Mohammed Kudus - Gana - West Ham / Tottenham
Malik Tillman - ABD - PSV / Bayer Leverkusen

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Mauro Icardi'den eleştirilere cevap!
Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi! Yeni adresini duyurdular
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#kenan yıldız
#arda güler
#Iffhs
#Genç Oyuncu
#Oyun Kurucusu
#Dünya Yıldızı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.